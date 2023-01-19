. Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год

Певица Анна Седокова осуществила мечту 5-летнего сына Гектора. Среди последних публикаций личного микроблога экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой появилась фотография с татуировкой в виде льва на детской руке. Оказалось, это для своей родительницы позировал третий ребенок Анны — Гектор.Малыш исполнил свое новогоднее желание. Он попросил подарить ему тату. И Седокова исполнила желание сына. Теперь у Гектора есть переводная татуировка.«Напоминаю новогоднее желание Гектора. Теперь отращиваем волосы на дреды», — поделилась Седокова. Поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Многие поддержали Седокову и отметили, что не видят ничего плохо в рисунке. Но другие отметили, что после временной татуировки ребенок захочет настоящую, а потом будет ходить «как Тимати», с ног до головы в рисунках.