. Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год
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Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год

Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год
Певица Анна Седокова осуществила мечту 5-летнего сына Гектора. Среди последних публикаций личного микроблога экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой  появилась фотография с татуировкой в виде льва на детской руке. Оказалось, это для своей родительницы позировал третий ребенок Анны — Гектор.
Малыш исполнил свое новогоднее желание. Он попросил подарить ему тату. И Седокова исполнила желание сына. Теперь у Гектора есть переводная татуировка.
«Напоминаю новогоднее желание Гектора. Теперь отращиваем волосы на дреды», — поделилась Седокова. Поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Многие поддержали Седокову и отметили, что не видят ничего плохо в рисунке. Но другие отметили, что после временной татуировки ребенок захочет настоящую, а потом будет ходить «как Тимати», с ног до головы в рисунках.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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