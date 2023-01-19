. Анна Снаткина поздравила мужа, родившегося в Крещение

39-летняя актриса Анна Снаткина поделилась совместным фото с Виктором Васильевым, сопроводив его трогательными словами. Звезда сериала «Татьянин день», Анна Снаткина замужем за 47-летним шоуменом Виктором Васильевым уже десять лет. Союз артистов считается одним из самых образцовых в отечественном шоу-бизнеса. У пары родилась дочь Вероника. В прошлом году Анна и Виктор отпраздновали 10 лет супружеской жизни, а сегодня Снаткина поздравила мужа с днем рождения.«Я умею ждать и верить, потому что ты со мной! Рожденный в Крещение!👆Данный мне Богом и судьбой🙏🏻С Днем рождения, любимый ❤️💙» #ВикторВасильев #АннаСнаткина», — подписала фотографию Снаткина. Напомним, что 13 октября 2022 года Виктор и Анна отпраздновали юбилей своего брака. Актриса опубликовала фото с шоуменом и романтично поздравила его в микроблоге. «Обручальное кольцо надевают на безымянный палец правой руки, потому что это единственный палец, в котором есть вена, ведущая прямо в сердце. С юбилеем, мой любимый!» — написала Анна.К слову, до встречи с Васильевым Анна долго не могла найти мужа. Анна и Виктор познакомилась на репетиции шоу Yesterday Live. Между артистами промелькнула искра, после чего стремительно завязался роман. Всего через несколько месяцев после встречи Виктор сделал предложение Анне. Актриса считает Васильева потрясающим мужем и папой: «Я могу прийти, а у меня на тумбочке стоят цветы. До сих пор. Любит делать маленькие приятные подарочки. Я к нему очень прислушиваюсь. Могу где-то поспорить. Но я всегда потом отмотаю назад, проанализирую и сделаю выводы».