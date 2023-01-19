. Анну Ковальчук без макияжа показала ее коллега

Актриса Анна Ковальчук снимается вместе с Мариной Александровой, которая и поделилась фото в гриме и без него. Анна Ковальчук — одна из самых скрытных российских актрис. Она не появляется на ток-шоу, крайне редко дает интервью и делится какими-то новостями в социальных сетях. Поэтому каждое ее появление вызывает у поклонников живейший интерес. Так, на этот раз снимок с коллегой и подругой опубликовала еще одна популярная актриса — Марина Александрова. Причем она заинтриговала поклонников, опубликовав два кадра – в гриме и без. Обычно разница между такими фотографиями – как земля и небо. Но поклонники были поражены: никто не увидел особых изменений на кадрах, где актрисы позируют с макияжем и в костюмах – и где они с абсолютно чистым лицом.И Анна, и Марина выглядят прекрасно – их форме могли бы позавидовать молоденькие девушки. Кстати, что касается Анны Ковальчук, этот феномен зрители обнаружили уже давно. Дело в том, что актриса побила своеобразный рекорд. Уже двадцать лет она играет главную роль в суперпопулярном сериале «Тайны следствия». Съемки в этом проекте сделали Анну Ковальчук звездой первого уровня. Актриса не только сделала блистательную карьеру, но и счастлива в семейной жизни, что нечасто удается совместить. А еще она, на удивление всем, выглядит ровно так, как 20 лет назад, и даже еще лучше. Разменяв пятый десяток, Ковальчук может дать фору многим молодым конкуренткам. Было бы нечестно говорить, что ей просто повезло с генетикой, ведь актриса тратит кучу сил и времени на то, чтобы выглядеть сногсшибательно. Она серьёзно следит за своими физическими нагрузками, а несколько лет назад ещё и отказалась от мяса.