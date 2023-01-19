. Анонсировали Age of Wonders 4 — впервые серия выходит на Xbox





Издательство Paradox анонсировало сегодня новый проект, который разрабатывается студией Triumph Studios. Речь идет о фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4. Впервые франшиза Age of Wonders доберется до консолей Xbox и Playstation.

Age of Wonders 4 выходит уже 2 мая 2023 года — на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В игре предстоит управлять волшебным королевством и расширять свою империю. Заявлено, что в игре можно будет создать «империю своих самых смелых фантазий». Игра представляет собой 4X стратегию с элементами ролевой игры и тактическими пошаговыми сражениями.

Ниже можно видеть дебютный трейлер Age of Wonders 4.

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