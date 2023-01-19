. Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за морозов
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Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за морозов

Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за морозов

В Иркутске аварийные службы перевели в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Также увеличили численный состав аварийных бригад коммунальных служб. По информации Иркутского гидрометцентра, морозы продержатся почти неделю. Ночью столбик термометра опустится до -39 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

При низких температурах школы и детские сады работают в штатном режиме. Но согласно рекомендациям Министерства образования, при понижении температур дети могут оставаться дома. Дошкольники и младшеклассники могут не ходить на занятия при -30 и ниже, ученики с 5-го по 9-й класс – от -35 и ниже, с 10-го по 11-й класс – от -40 градусов. При возникновении чрезвычайных ситуаций иркутянам необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520-112.

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По материалам: irk

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