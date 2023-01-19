. Авторы Atomic Heart выпустили ролик-мультипликацию с разбором навыка «Стужа»
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Авторы Atomic Heart выпустили ролик-мультипликацию с разбором навыка «Стужа»

Авторы Atomic Heart выпустили ролик-мультипликацию с разбором навыка «Стужа»


Студия Mundfish продолжает делиться деталями игры Atomic Heart с игроками, которые ожидают релиз проекта. Журналисты уже успели опубликовать превью на проект, а сегодня разработчики запустили цикл роликов на манер Fallout, в котором они будут разбирать навыки из игры.

Ниже можно видеть первый ролик по Atomic Heart, который авторы игры представили в рамках цикла. В этом ролике рассказывается о навыке «Стужа» и бравом пионере, который помешал при помощи навыка творить непотребства на улице «злодею». Как можно понять из названия навыка, он будет замораживать врагов.


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Релиз игры Atomic Heart состоится 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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