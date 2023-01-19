. Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США
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Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США

Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга СШАБелый дом не стал обсуждать условия повышения госдолга и призвал увеличить потолок

Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга страны. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, передает РИА Новости.

По ее словам, Белый дом не станет менять свою позицию и призывает законотворцев немедленно принять решение о повышении потолка госдолга.

Ранее 19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов. Превышение лимита означает, что под угрозой окажутся бюджетные выплаты, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

В декабре 2022 года сенатор Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. По ее словам, американские налогоплательщики платят 1,5 миллиарда налогов в месяц, в то время как внешний долг США ежедневно увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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