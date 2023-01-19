. Bethesda пообещала объявить дату релиза Starfield «очень скоро»
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Bethesda пообещала объявить дату релиза Starfield «очень скоро»

Bethesda пообещала объявить дату релиза Starfield «очень скоро»


На следующей неделе пройдет игровое шоу от команд Xbox и Bethesda — Developer_Direct, но в рамках этого мероприятия не будут говорить о Starfield. Ранее Microsoft официально подтвердила, что для ожидаемого ролевого проекта готовится отдельное шоу. Похоже, что в рамках этого шоу и будет объявлена дата релиза.

В социальных сетях представители Bethesda в Латинской Америке, отвечая на вопросы игроков, пообещали, что «очень скоро» объявят дату релиза Starfield. Как отметил менеджер по работе с сообществом Bethesda, для этого «готовится специальное игровое мероприятие».


Напомним, ранее были слухи от инсайдеров, что новая информация по Starfield может появиться 12 февраля.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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