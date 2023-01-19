. Брат Бориса Моисеева готов сражаться за наследство брата

Брат певца Бориса Моисеева не отдаст имущество Толкачу. В конце марта минет полгода, как ушел из жизни Борис Моисеев. По закону, к этому времени все родственники, претендующие на наследство певца, должны заявить о своих правах. Известно, что из родных у артиста остался лишь старший брат Маркс Толкач, уже давно живущий в Канаде, однако большая часть имущества звезды эстрады достанется вовсе не ему, а директору Моисеева – Сергею Гороху (он уже сейчас владеет столичной квартирой певца, перешедшей к нему по договору ренты). Не удивительно, что Толкач в корне не согласен с подобным положением дел и намерен отвоевать наследство брата. Для этого он уже нанял известного в России адвоката – его интересы согласился представлять Александр Добровинский.«С его слов, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач — наследства, были составлены под давлением. По словам г-на Толкача, действия заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, (недвижимость, ценные бумаги, деньги) должны быть рассмотрены следствием, а выгодопреобретатели — фигурировать в уголовном деле. Со слов доверителя речь идет об очень больших суммах», — уточнил юрист. Но, судя по всему, без личного присутствия родственника Моисеева инициировать судебный процесс не получается, поэтому 82-летний Толкач собрался в Москву. Он сообщил, что готовится к поездке и прибудет в столицу в течение ближайших двух недель, чтобы добиться справедливости, а заодно посетить могилу певца, ведь на похоронах он не был. Толкач посетовал, что не общался с братом перед его смертью не по своей воле. Он утверждает, что последний раз ему удалось поговорить с Моисеевым по телефону года полтора назад, а потом директор исполнителя фактически лишил тяжелобольного Бориса связи с внешним миром и спрятал ото всех.