. Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату коммуналки

Как вы думаете зачем Бузова потребовалась Судебным приставам? Оказывается все неодижиданно банально - у нее висят долги по комуналке.





Ольга зарабатывает довольно большие деньги, покупает элитную недвижимость, но почему-то не платит за коммунальные услуги. Дело в том, что если вовремя погасить задолженность, то никаких проблем не будет. И тем более данная информации не просочится в СМИ.

Но почему-то Бузова решила или забыла, что надо оплачивать коммуналку. Сейчас ее долг составляет более 43 тысяч рублей. Еще летом на нее подали в суд за неуплату ЖКХ. И сейчас уже внесли в базу должников. Ей грозит арест или квартиры или имущества.





В свою очередь адвокат Ольги считает, что это банальная ошибка. И что это не умышленное действие с ее стороны. Ольга и ранее была замечена в подобных ситуациях. Сама телеведущая как-то заявляла, что попросту не имеет времени на всякие мелочи и предпочитает поручать подобную работу на бухгалтера. В таком случае встает вопрос уже к бухгалтеру.