. Чебурек и Поттеряшка: как выглядел бы Чебурашка, сыграй он ключевые роли в других киновселенных

1 января 2023 года на большие экраны вышел фильм «Чебурашка», который пользуется большим успехом в прокате. Пока в кино переосмысляют историю милого зверька с большими ушами, AI-художники тоже времени зря не теряют: автор Телеграм-канала НейроМэш • Я — Нейросеть с помощью нейросети Midjourney представил, как выглядел бы Чебурашка, сыграй он роли ключевых персонажей в самых разных популярных проектах.

Каким был бы Чебурашка, если бы сыграл главные роли в других киновселенных?

Чебутар

Нейросеть решила, что в фильме «Аватар» зверёк был бы… женским персонажем. У нашей Чебурашки есть косички и украшение.

Чебурашка-Паук

В костюме супергероя «Человека-Паука» Чебурашка выглядит несколько растерянным. Но тем не менее ему очень идёт!

Джокерашка

Чебурашка мог бы стать не только героем, но и злодеем с трудной судьбой, например, Джокером.

Чебумер Симпсон

Задумчивый и жёлтый Чебурашка в роли Гомера Симпсона.

Гарри Поттеряшка

Юный волшебник с большими глазами (очки отсутствуют). Если судить по цвету формы, учится на Пуффендуе. А в роли крокодила будет Василиск, которого он обязательно приручит!

Чебукинг-Чебуконг

Чебурашка неплохо мог бы сыграть роль грозного Кинг-Конга. Но всё равно милого.

Кукла Чебубилли

Хотели бы сыграть с ним в игру? Вот такой грустный персонаж «Пилы» получился бы из Чебурашки.

Чебурек

Вот такой милый зелёный огр получился бы из Чебурашки, если бы ему досталась роль Шрека.