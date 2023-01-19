Чебурек и Поттеряшка: как выглядел бы Чебурашка, сыграй он ключевые роли в других киновселенных
1 января 2023 года на большие экраны вышел фильм «Чебурашка», который пользуется большим успехом в прокате. Пока в кино переосмысляют историю милого зверька с большими ушами, AI-художники тоже времени зря не теряют: автор Телеграм-канала НейроМэш • Я — Нейросеть с помощью нейросети Midjourney представил, как выглядел бы Чебурашка, сыграй он роли ключевых персонажей в самых разных популярных проектах.
Каким был бы Чебурашка, если бы сыграл главные роли в других киновселенных?
Чебутар
Нейросеть решила, что в фильме «Аватар» зверёк был бы… женским персонажем. У нашей Чебурашки есть косички и украшение.
Чебурашка-Паук
В костюме супергероя «Человека-Паука» Чебурашка выглядит несколько растерянным. Но тем не менее ему очень идёт!
Джокерашка
Чебурашка мог бы стать не только героем, но и злодеем с трудной судьбой, например, Джокером.
Чебумер Симпсон
Задумчивый и жёлтый Чебурашка в роли Гомера Симпсона.
Гарри Поттеряшка
Юный волшебник с большими глазами (очки отсутствуют). Если судить по цвету формы, учится на Пуффендуе. А в роли крокодила будет Василиск, которого он обязательно приручит!
Чебукинг-Чебуконг
Чебурашка неплохо мог бы сыграть роль грозного Кинг-Конга. Но всё равно милого.
Кукла Чебубилли
Хотели бы сыграть с ним в игру? Вот такой грустный персонаж «Пилы» получился бы из Чебурашки.
Чебурек
Вот такой милый зелёный огр получился бы из Чебурашки, если бы ему досталась роль Шрека.