. Дания передаст Украине французские гаубицы Caesar

Министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 САУ Caesar

Дания передаст Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar французского производства. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

«Мы были в постоянном контакте с украинской стороной по поводу артиллерийских установок Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины», — передает ведомство слова министра обороны страны Якоба Эллеманна-Йенсена.

Отмечается, что Дания решила передать Украине 19 гаубиц Caesar. Таким образом, скандинавская страна стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Киева, последовав примеру Швеции, Великобритании и Эстонии.

Британское издание Sky News указало, что готовность Дании предоставить французские гаубицы Caesar Украине усилит давление на ФРГ, владеющей лицензией на экспорт танков Leopard 2. В частности, этот шаг со стороны скандинавского государства может сыграть роль в том, чтобы Германия «смягчилась» и позволила владеющим Leopard 2 странам отправить танки на Украину.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Однако в ответ на инициативу Варшавы в Германии назвали противозаконной передачу этих танков Киеву без разрешения германского правительства.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января отметил, что Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. «Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — подчеркнул политик.