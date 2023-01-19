. Депутат ГД Вячеслав Фетисов предложил переселять живущих у Байкала людей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил переселять людей, которые проживают на Байкальской природной территории и испытывают из-за этого неудобства. Любое вмешательство в экосистему Байкала может привести к непоправимым последствиям, заявил парламентарий во время заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишет ТАСС.

«Любое вмешательство в биосистему Байкала может нанести непоправимый ущерб. Я считаю, что мы не имеем права сегодня в защитной зоне озера Байкал проводить строительные работы. Там живет 150 тысяч человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселить этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть — это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал», — сказал Вячеслав Фетисов.

Депутат отметил, что отели около Байкала создают рабочие места для проживающего там населения, но негативно влияют на сохранение экологии озера. По мнению Фетисова, это может привести к природной деградации, окажет негативное влияние на чистоту воды. Парламентарий добавил, что необходимо уделять особое внимание созданию очистных сооружений на Байкале.