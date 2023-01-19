. Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь
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Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь

Оператор завершил модернизацию телеком-инфраструктуры в Иркутском районе – дополнительный 4G*-слой на базовых станциях расширил покрытие сети для жителей 20 населенных пунктов. В периметр улучшений попали крупные и малые поселения района с населением от 100 до 34 тысяч человек. Равные цифровые возможности теперь доступны, например, тысячам абонентов из поселков Маркова, Молодежный, села Хомутово и небольших деревень Талька, Новогрудинина, Бурдаковка всего лишь с несколькими сотнями жителей. Модернизация коснулась и дачных поселков вокруг Иркутска – СНТ «Лесотехник», «Илга», «Зеленая Горка», ДНТ «Светлый Яр». Кроме того, связь стала стабильнее вдоль Байкальского тракта, пролегающего по району.

Улучшение качества сети LTE** расширяет возможности использования гаджетов в зоне действия базовых станций МегаФона. Благодаря запуску специального «дальнобойного» слоя LTE с радиусом действия до 35 км, передача данных и голосовая связь стали доступнее не только на улицах, но и внутри жилых зданий, в спортивных, образовательных, культурных учреждениях. Абоненты Приангарья могут с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами – смотреть потоковое видео, слушать музыку, пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом, удаленно работать, учиться.

Модернизация оборудования также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE)***. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. По данным оператора, уже 63% разговоров жители Иркутской области проводят в сетях четвертого поколения, а количество цифровых звонков с начала года выросло в 1,5 раза.

Согласно обезличенной мобильной статистике МегаФона, за последний год онлайн-трафик в Иркутском районе вырос на 47%. Самым активным стал поселок Тальцы, где находится одноименный архитектурно-этнографический музей с уникальным собранием памятников четырех культур 17—20 веков – русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. За последний год мобильный трафик в музее под открытым небом вырос в 7 раз.

ПАО «Мегафон» ИНН 7812014560

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***Голос через ЛТЕ
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По материалам: irk

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