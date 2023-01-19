. Дмитрий Назаров назвал дерьмом свою работу

Актер Дмитрий Назаров высказался о своем увольнении. Не утихают разговоры про скандал с участием Дмитрия Назарова, который был уволен из МХТ Константином Хабенским. Опальный актер несколько дней молчал, но сегодня решил высказаться… в стихах. 65-летний актер решил через рифму рассказать о своей боли. Но при этом отметил, как ему хорошо сейчас живется. В ролике, выложенном в соцсетях, Назаров говорит, что «сдувает пыльную усталость» со старой жизни, а также «вступает в новую реальность». Это радует не только его, но и близких ему людей, хотя неизвестность, конечно, страшит. «А вы прилипли в свято место, Разобранные по породам. Намазанные сытным тестом, Своим дерьмом и сладким медом» высказался Дмитрий Назаров. Большинство пользователей не оценили посыла Дмитрия Назарова. Многие уверены, что актер зря полез не в свое дело и лишился не только работы, но и своего зрителя. В МХТ у него было несколько рейтинговых спектаклей, в том числе и «Мастер и Маргарита» — он играл Воланда. Теперь же артист возьмет творческую паузу.«Покорность вбили нам по гланды Со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, К которым с детства был приучен», сказал Дмитрий Назаров Отметим, что знаменитый актер выступил с резкой критикой спецоперации, а также прошелся по действиям чиновников. В соцсетях он выпустил несколько «русофобских» песен, а в недавнем интервью рассказал, что поддерживает сбежавшего из России Анатолия Белого. Под раздачу попала и его супруга Ольга, которая поддержала мужа. Правда, многие сейчас говорят о двуличности Назарова. Еще в прошлом году он участвовал в патриотических концертах и получал миллионы рублей из государственного бюджета, а теперь неожиданно решил встать по ту сторону.