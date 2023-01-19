. До конца 2025 года пять котельных в Иркутской области планируют перевести на биотопливо
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До конца 2025 года пять котельных в Иркутской области планируют перевести на биотопливо

До конца 2025 года пять котельных в Иркутской области планируют перевести на биотопливо

В Иркутской области до конца 2025 года пять теплоисточников планируют перевести на биотопливо. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в режиме пилотного проекта ведется модернизация теплоисточников. Меры поддержки лесного комплекса, в числе которых перевод котельных на биотопливо, обсудили 18 января на совещании с участием федеральных министерств и ведомств под председательством заместителя председателя Правительства России Виктории Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Киренске до конца 2023 года запустят новый теплоисточник, работающий на щепе, взамен шести угольных и двух мазутных котельных. В перспективе возможен перевод теплоисточника на газ. В Усть-Куте до 2024 года появится теплоисточник мощностью 30 мегаватт на щепе. В Мамском муниципальном образовании вместо котельной на угле возведут работающую на щепе автоматическую блочно-модульную котельную. В селе Невон Усть-Илимского района до 2024 года запланировано возведение вместо электрокотельной нового теплоисточника на щепе. В поселке Магистральный Казачинско-Ленского района до конца текущего года вместо котельной на угле начнет работу новый теплоисточник мощностью 24 мегаватт на щепе. Также для региона актуален вопрос строительства деревянного жилья.

Виктория Абрамченко также поддержала предложение о введении ограничения закупки для государственных нужд импортной офисной бумаги для поддержки отечественных ЦБК.

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По материалам: irk

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