. Дочка певицы Славы ждет ребенка

Семью певицы Славы ждет пополнение в семействе. Александра Морозова ждет своего первого ребенка. В ноябре 2022 года дочь певицы Славы, 24-летняя Александра Морозова скромно и тихо вышла замуж. Ее избранника зовут Андрей. И вот через пару месяцев появились новости о том, что девушка беременна. «Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце. Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья», — рассказали изданию StarHit в окружении пары.«Да, были разные периоды, но оба повзрослели и помудрели. Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жилье попросторнее». Сообщается, что Морозова наблюдается в одной из элитных московских клиник, куда приезжает на обследования вместе с мужем. Пол ребенка молодожены пока еще не узнавали. Напомним, Александра является дочерью Славы от первого брака. Ранее девушка пыталась начать карьеру актрисы и певицы.