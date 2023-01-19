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Дуда оценил условия для переговоров России и Украины

Дуда оценил условия для переговоров России и УкраиныПрезидент Польши Дуда заявил об отсутствии условий для переговоров России и Украины

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Такое развитие ситуации предрек президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит ТАСС.

При этом глава польского государства оценил возможность переговоров в ближайшее время как маловероятную. «Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно — сегодня этих условий нет», — высказался он.

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По материалам: lenta.ru

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