. Двух выходцев из Ирана осудили в Швеции за шпионаж в пользу России
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Двух выходцев из Ирана осудили в Швеции за шпионаж в пользу России

Двух выходцев из Ирана осудили в Швеции за шпионаж в пользу России

Двое шведских подданных - братья 42 и 35 лет Пеймане и Паяме Киа - были приговорены судом Швеции к тюремному заключению по обвинению в разведывательной деятельности в пользу России. Братья - выходцы из Ирана.

"Согласно обвинительному акту, они получили доступ к [секретной] информации, поскольку старший брат работал, в частности, в структурах безопасности и вооруженных силах", - сообщило Шведское радио.


Старшего брата приговорили к пожизненному заключению, младшего - к девяти годам и десяти месяцам заключения. Преступления, в которых обвинили братьев, совершены в период с марта 2011 года по сентябрь 2021 года. По данным суда, они получили на руки порядка сотни документов для последующей передачи их Москве. Осужденные не признали своей вины.

Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации республики на переговорах с Россией в конце февраля прошлого года Дениса Киреева. Его заподозрили в "шпионаже" в пользу России.

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По материалам: uposters.ru

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