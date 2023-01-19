. Джиган попал в больницу после встречи с двухметровой медузой

Рэпер Джиган попал в больницу в Дубае после встречи с двухметровой медузой

Рэпер Джиган рассказал в своем Telegram-канале, что попал в больницу во время отдыха в Дубае.

Ему понадобилась медицинская помощь после встречи с двухметровой фиолетовой медузой. «Короче, ситуация лютая на самом деле, ****** [ужас]. Решил я искупаться в море, а вчера ветер такой был, холодно, вода холодная. Прохожу где-то уже по пояс и смотрю: плывет фиолетовая медузца с щупальцами два, если не три метра. Думаю, что ладно, это ее территория, буду рядышком аккуратно, а ***** [нифига]. Она выныривает такая типа "Пошел ***** [нафиг] отсюда, это моя типа хата". Я ***** [офигел]. Ты чего гонишь? Я здесь арендую виллу», — рассказал исполнитель.

Джиган утверждает, что схватил краба и барракуду, а затем начал избивать ими медузу. Несмотря на это, в схватке с медузой он получил ожог спины, поэтому «прилег в больничку».

Осенью 2022 года рэпер рассказывал, что лишился часов люксового бренда Rolex после кражи в доме. Хип-хоп-исполнитель обратился в полицию и рассказал, что в ночь на 18 сентября, предположительно с часу ночи до пяти утра, в его коттедж в деревне Захарово проникли злоумышленники.