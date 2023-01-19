. Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж

Младшая дочка ведущей Екатерины Стриженовой собралась под венец. Вот уже около восьми лет Саша Стриженова встречается с Антоном Чурековым, ради которого она поступала в МГУ — юноша учился в этом вузе на юридическом факультете. Месяц назад Антон сделал любимой предложение руки и сердца. Младшая дочь телезвезд редко делится подробностями личной жизни и вот сегодня решилась на откровение. «Если честно, уже почти месяц, как я сказала «да». Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — призналась 22-летняя Александра в личном блоге. Подписчики Стриженовой поздравляют ее с этим важным событием и желают счастья в совместной жизни. «Поздравляю, дорогие! Как я рада за вас!»; «Сашуля, какие вы красивые! Ждем фото со свадьбы!»; «Боже, какие прекрасные новости!»; «Прекрасная пара, счастья вам!»; «Молодые и красивые — что еще нужно для счастья! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена лишь радостными моментами!» — отмечают пользователи Сети.Познакомились молодые люди еще в школе. Раньше Саша часто рассказывала о чувствах к Антону. «Я его очень-очень сильно люблю. Мне важна каждая секунда времени, проведенная вместе! Он называет меня «малыш» и говорит, что в нашем доме всегда будут смеяться детишки. Он любит быть со мной, любоваться природой, пить чай и просто молчать», — откровенничала она несколько лет назад. Чуреков тоже не скупился на комплименты в адрес любимой девушки. «Она поддерживает меня всегда и во всем. Она слишком добра к людям. Я обожаю ее улыбку. У нее прекрасное воспитание. Она знает, что такое семейные ценности, традиции. Она любит быть у меня дома больше, чем где-либо», — говорил молодой человек. По всей видимости, родители Саши Стриженовой одобряют ее выбор, но пока не комментируют будущую свадьбу влюбленных. «Конечно, и мама и папа в курсе моей жизни — и личной, и общественной. Но счастье, как говорится, любит тишину, и чем больше об этом везде распространяться, тем больше будет проблем и недоброжелателей», — делилась как-то Александра в интервью «7 Дней».