. Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж

Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Младшая дочка ведущей Екатерины Стриженовой собралась под венец. Вот уже около восьми лет Саша Стриженова встречается с Антоном Чурековым, ради которого она поступала в МГУ — юноша учился в этом вузе на юридическом факультете. Месяц назад Антон сделал любимой предложение руки и сердца. Младшая дочь телезвезд редко делится подробностями личной жизни и вот сегодня решилась на откровение. «Если честно, уже почти месяц, как я сказала «да». Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — призналась 22-летняя Александра в личном блоге. Подписчики Стриженовой поздравляют ее с этим важным событием и желают счастья в совместной жизни. «Поздравляю, дорогие! Как я рада за вас!»; «Сашуля, какие вы красивые! Ждем фото со свадьбы!»; «Боже, какие прекрасные новости!»; «Прекрасная пара, счастья вам!»; «Молодые и красивые — что еще нужно для счастья! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена лишь радостными моментами!» — отмечают пользователи Сети.
Познакомились молодые люди еще в школе. Раньше Саша часто рассказывала о чувствах к Антону. «Я его очень-очень сильно люблю. Мне важна каждая секунда времени, проведенная вместе! Он называет меня «малыш» и говорит, что в нашем доме всегда будут смеяться детишки. Он любит быть со мной, любоваться природой, пить чай и просто молчать», — откровенничала она несколько лет назад. Чуреков тоже не скупился на комплименты в адрес любимой девушки. «Она поддерживает меня всегда и во всем. Она слишком добра к людям. Я обожаю ее улыбку. У нее прекрасное воспитание. Она знает, что такое семейные ценности, традиции. Она любит быть у меня дома больше, чем где-либо», — говорил молодой человек. По всей видимости, родители Саши Стриженовой одобряют ее выбор, но пока не комментируют будущую свадьбу влюбленных. «Конечно, и мама и папа в курсе моей жизни — и личной, и общественной. Но счастье, как говорится, любит тишину, и чем больше об этом везде распространяться, тем больше будет проблем и недоброжелателей», — делилась как-то Александра в интервью «7 Дней».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Джиган попал в больницу после встречи с двухметровой медузой
Джиган попал в больницу после встречи с двухметровой медузой
87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь
Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь
В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский сад на 145 мест
В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский
Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях
Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях
Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
Дочка певицы Славы ждет ребенка
Дочка певицы Славы ждет ребенка
Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Владимир Познер нашелся в неожиданном месте
Владимир Познер нашелся в неожиданном месте
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Топ на сегодня

Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике

Еще по теме

Екатерина Стриженова отпраздновала коралловую свадьбу
Екатерина Стриженова посоветовала дочке-имениннице слушать советы родителей
Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала красный диплом МГУ
Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге