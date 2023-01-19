. Гладков сообщил об обстреле хуторов Церковный и Балки

В Белгородской области обстреляли хутора Церковный (Белгородский район) и Балки (Шебекинский округ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В районе хутора Церковный один из снарядов попал по корпусу птицефабрики, у нее повреждены кровля, окна и забор. Жертв и пострадавших нет.

В Хуторе Балки снарядом выбиты стекла в одном из частных домов, также повреждена линия электропередачи. В результате обстрела никто не пострадал.

Гладков также сообщил, что в ранее обстрелянных поселках Ленинский и Первомайские, а также хуторе Панков пока нет света. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток.