. Голый Гэндальф и усталый Супермен: как выглядели бы герои разных киновселенных, если бы спустились в метро

В общественном транспорте можно встретить кого угодно. А что если однажды вы спуститесь в метро и увидите, что на соседнем кресле мирно посапывает Супермен, уставший от спасения мира, или Гарри Поттер, утомлённый войной с Воланд-де-Мортом. На эту тему с помощью нейросетей генерирует изображения цифровой художник Julian a.i. art. Он публикует их с своём Инстаграме*. Взгляните, как персонажи разных киновселенных могли бы возвращаться домой после тяжёлого трудового дня или передвигаться на метро в иных целях.

Халк

Кратос из серии игр «God of War»

Жасмин

Йода

Оби-Ван Кеноби

Чубакка

Чудо-женщина

Джокер

Этому персонажу не привыкать ездить в метро!

Гэндальф

Куда же подевалась его одежда?

Бэтмен

Супермэн

И ещё один вариант

Гарри Поттер

Мальчик, который выжил, но кажется, он этому не рад.

Хагрид

Добби

Дамблдор

Дарт Вейдер

А как вам такой Дарт?

Видимо, вместе с Гэндальфом работает.

Гамора

Капитан Марвел в очках

И без очков

Леголас

Штурмовик

Саруман

Мулан

Эльза

Ариэль

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