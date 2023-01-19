Голый Гэндальф и усталый Супермен: как выглядели бы герои разных киновселенных, если бы спустились в метро
В общественном транспорте можно встретить кого угодно. А что если однажды вы спуститесь в метро и увидите, что на соседнем кресле мирно посапывает Супермен, уставший от спасения мира, или Гарри Поттер, утомлённый войной с Воланд-де-Мортом. На эту тему с помощью нейросетей генерирует изображения цифровой художник Julian a.i. art. Он публикует их с своём Инстаграме*. Взгляните, как персонажи разных киновселенных могли бы возвращаться домой после тяжёлого трудового дня или передвигаться на метро в иных целях.
Халк
Кратос из серии игр «God of War»
Жасмин
Йода
Оби-Ван Кеноби
Чубакка
Чудо-женщина
Джокер
Этому персонажу не привыкать ездить в метро!
Гэндальф
Куда же подевалась его одежда?
Бэтмен
Супермэн
И ещё один вариант
Гарри Поттер
Мальчик, который выжил, но кажется, он этому не рад.
Хагрид
Добби
Дамблдор
Дарт Вейдер
А как вам такой Дарт?
Видимо, вместе с Гэндальфом работает.
Гамора
Капитан Марвел в очках
И без очков
Леголас
Штурмовик
Саруман
Мулан
Эльза
Ариэль
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