. Гороскоп от Тамары Глобы на 20 января 2023 года: время для занятия финансовыми вопросами
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Гороскоп от Тамары Глобы на 20 января 2023 года: время для занятия финансовыми вопросами

Гороскоп от Тамары Глобы на 20 января 2023 года: время для занятия финансовыми вопросами

20 января для некоторых знаков зодиака окажется весьма интересным днем, можно браться за новые дела. Энтузиазм поможет справиться даже с самой сложной задачей. Интуиция подскажет, как правильно поступать в различных ситуациях. В этот день управлять финансами будет особенно легко даже тем, кто никак не связан с коммерцией. Разрешается решать финансовые вопросы любого характера.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День отлично подходит для построения планов на будущее, фантазий и мечтаний. Могут появиться весьма интересные идеи. Но не все согласятся помочь их воплотить в жизнь. Личным отношениям рекомендуется уделить особенное внимание. Могут быть неприятные новости, которые испортят настроение. Но расстраиваться не нужно. Для начала следует выяснить все подробности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Начало дня окажется весьма интересным и довольно насыщенным. Вполне вероятны приятные сюрпризы. Тельцам не составляет труда ориентироваться в различных ситуациях. Если появится шанс где-то достигнуть успеха, то упускать его ни в коем случае нельзя. Можно пойти на шопинг и приобрести себе новые вещи. Это поднимет настроение. А вот вторая половина дня окажется несколько сложной. Могут быть события, которые огорчат.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В первой половине дня важно выполнить все сложные задачи. Именно это время является наиболее подходящим. Даже любовные дела следует уладить до обеда. Все споры важно решить и найти компромисс. А потом будет труднее справиться с этим. Из-за денег могут быть кое-какие разногласия с окружающими. А во второй половине дня крайне не рекомендуется делать покупки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Утро окажется довольно сложным. Раки могут поссориться даже с самыми родными и близкими людьми. Эмоции будут зашкаливать. Поэтому так важно держать себя в руках и постараться не конфликтовать. А вторая половина дня окажется более интересной и легкой. Появятся новые идеи. Можно будет также научиться чему-то новому. В окружении найдётся человек, готовый поделиться опытом.

Лев (23 июля — 22 августа)

В этот день могут происходить некоторые неприятности. Но не стоит принимать их слишком близко к сердцу. Ведь на самом деле проблемы не столь серьезны и вполне решаемые. Нужно просто успокоиться, спокойно во всем разобраться и принять правильное решение. Поддержка друзей окажется не лишней. Благодаря творческому подходу вторая половина дня окажется интересной.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если есть дело, которое кажется интересным, то не стоит бояться попробовать заняться им, даже если оно незнакомое. Важно оставить в прошлом уже сейчас все то, что мешает двигаться вперед. Настойчивость поможет в решении любых задач. Могут произойти весьма интересные поездки в этот день. А в пути ждут новые знакомства, которые в дальнейшем пригодятся.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свободного времени у Весов не будет в этот день, потому что на их плечах много задач. Причем придется уделять время еще и чужим вопросам. А Весы безотказные, и в результате могут быть задержки в делах. Зато люди вокруг чувствуют себя рядом с ними спокойно и уютно. Публичные выступления обещают быть весьма успешными. Но с деньгами в этот день важно быть осторожными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День окажется не столь простым, как хотелось бы. Ведь не все быстро решится, что может портить настроение. События развиваются достаточно медленно, что изрядно раздражает Скорпионов. В общем, рекомендуется не спешить и запастись просто терпением. С близкими и родными могут быть некоторые недопонимания. Не стоит нервничать и сердиться, доводить до скандала. А вечером следует просто отдохнуть, расслабиться и отказаться от любых нагрузок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этот день крайне рекомендуется сохранять самообладание. Только оно поможет не довести до скандала. Некоторые поступки близких сильно огорчат. И здесь важно настроить себя на позитивный лад. От критики в адрес окружающих также следует удержаться. Не все могут правильно понять шутки, даже если они невинные.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов в этот день будет много задач. Но силы и энергии так много, что можно не бояться переутомления. Придётся заниматься не только своими, но и чужими делами. Некоторые люди даже изменят мнение о Козерогах в лучшую строну благодаря их помощи. Так и союзники новые появятся. А в личных отношениях наблюдается благоприятный фон. С родными будет полное взаимопонимание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День окажется не простым. Целей достигнуть будет особенно тяжело. Вокруг не окажется тех, кто будет готов помочь или поддержать. А с женщинами в этот день нужна повышенная осторожность. Не стоит летать в облаках и строить иллюзии. Лучше смотреть на все происходящее вокруг реальными глазами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дела, которые невозможны без участия других людей, лучше выполнить именно в первой половине дня. В этот период договориться не составит никакого труда. Рыбы получат неожиданную поддержку со стороны и найдут новых союзников. При этом нужно решать в первую очередь важные вопросы и только потом второстепенные.

# Общество
По материалам: rsute

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