. Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены

20 января откроет перед некоторыми знаками зодиака новые перспективы. Василиса Володина рассказала о шансах на успех и в каком направлении стоит двигаться.

Перспективы на 20 января для Овна, Тельца, Близнецов, Раков





Овен

Настало время, когда представители этого знака зодиака будут находиться на пике своей производительности. Также это время отлично подходит для тех, кто давно искал новую работу или перспективные варианты развития своего бизнеса. Для наиболее успешного результата следует проявлять больше инициативы и брать на себя более ответственные решения. Новая информация поможет принять более правильное решение.

Телец

Не стоит нервничать по пустякам и обращать внимание на то, что заведомо не принесет результата. Сдержанное и консервативное поведение направит на правильный путь и даст возможность расставить все на свои места. В финансовом плане лучше проявить больше сдержанности. Не стоит вкладывать инвестиции в сомнительные проекты, а также лучше избегать долговые обязательства с обеих сторон.





Близнецы

В принятии некоторых решений желательно бы проявить больше смелости. С коллегами лучше не поднимать вопросы, касающиеся работы, так как из-за разных на это взглядов может вспыхнуть неприятный конфликт. Тем, кто еще не нашел свою вторую половинку, судьба уготовила приятный сюрприз. Человек окажется очень близким по духу, но не стоит сразу раскрываться и тем более доверять все свои секреты.

Рак

Сейчас пришло время заниматься тем, что действительно по душе. Особенно нужно уделить время тому, что рискованно. Есть вероятность большого выигрыша. Следует проявить больше осторожности с острыми приборами на кухне и работе, если она связана с этим. С близкими людьми лучше не ссориться, а если все же это произойдет, то важно постараться помириться во второй половине дня.

Прогноз на 20 января для Львов, Весов, Дев, Скорпионов





Лев

Все, что было начато ранее – нужно обязательно закончить и только после этого приступать к новым делам. Также стоит обратить внимание на взаимоотношения с близкими людьми и семьей. Важно прислушаться ко всем и постараться понять человека, а иногда даже и оправдать. Все не могут соответствовать идеальным стандартам Львов, и с этим следует уже смириться. Возможно поступление интересного предложения.

Дева

На работе лучше не проявлять излишней активности, а тем более пытаться кому-то угодить. Скорее всего, Дев сочтут лицемерами и подлизами, а не хорошим работником, который пытается добиться повышения или признания в лице руководства. Имеет смысл пересмотреть свое отношение к людям, а некоторых даже вычеркнуть из своей жизни. Желательно избавляться от всего, что тянет вниз.





Весы

Идеальное время для решения спорных ситуаций, которые ранее не предоставлялось возможности решить. Особое внимание стоит уделить финансовому положению, так как есть риск остаться обманутыми. Мошенники очень давно наблюдают и придумали весьма изощрённую схему. Следует присмотреться к своим новым партнерам по бизнесу, они могут оказаться очень интересными людьми в других обстоятельствах.

Скорпион

Проблемы на работе заставят немного понервничать, но это будет направленной мерой. Дело в том, что руководство давно хочет рассмотреть Скорпионов в другом амплуа, и поэтому устраивает небольшие преграды. В связи с этим нужно просто собраться и делать все поочередно. Никто не отменял помощи со стороны, и если сложно справиться с некоторыми вопросами, то можно попросить об этом более опытных коллег.

Астропрогноз на 20 января для Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб





Стрелец

Сейчас лучше обдумывать каждый шаг, и перед тем, как что-то сказать, подумать несколько раз. Никаких перемен особо не предвидится, только если соблюдать эти условия. Не время диктовать свои условия, потому как положение может сильно усугубиться и придется даже переступить через свои принципы. С новыми знакомыми лучше пока не раскрываться.

Козерог

Все, что Козерог задумал – начинает сбываться, только главное – не форсировать события и быть слишком требовательным. Новые увлечения принесут массу приятных эмоций и лишний раз докажут представителям гороскопа их же правоту и уровень квалификации. С людьми, которые пытаются лукавить, лучше сразу распрощаться или ставить их в рамки.





Водолей

Неприятности могут возникнуть только тогда, когда Водолеи сами этого захотят. Лучше переключить свое внимание на что-то действительно нужное и важное, что требует педантичности и особого внимания. Препятствия будут однозначно, но это не повод сразу опускать руки. С близкими людьми следует быть более откровенными.

Рыбы

В этот период времени Рыбы будут полны сил и энергии для воплощения своих планов в жизнь. Надеяться, к сожалению, можно будет только на себя, если хочется действительно нормального результата. Любую ссору можно будет избежать благодаря прекрасным ораторским способностям.