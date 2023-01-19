Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде
Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска определили очаги аварийности, где чаще всего происходили дорожно-транспортные происшествия в 2022 году. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание.
В список вошли:
пересечение улиц Карла Маркса и Ленина;
Декабрьских Событий и Тимирязева;
развязка Ушаковского моста;
Байкальская и Трилиссера;
Советская и Александра Невского;
Лермонтова 77 (разворот вблизи ИрНИТУ);
Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе СНТ 6-ой Пятилетки;
Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе поворота на село Мамоны;
10-11 километр Качугского тракта;
1-2 километр Александровского тракта.
Как сообщает Госавтоинспекция, снижать риск ДТП в аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей, организацией целевых рейдов, проведением профилактических мероприятий и бесед с водителями. На имя руководителей администраций Иркутска и Иркутского района сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции направили предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий.