. Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска определили очаги аварийности, где чаще всего происходили дорожно-транспортные происшествия в 2022 году. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание.

В список вошли:





пересечение улиц Карла Маркса и Ленина;







Декабрьских Событий и Тимирязева;







развязка Ушаковского моста;







Байкальская и Трилиссера;







Советская и Александра Невского;







Лермонтова 77 (разворот вблизи ИрНИТУ);







Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе СНТ 6-ой Пятилетки;







Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе поворота на село Мамоны;







10-11 километр Качугского тракта;







1-2 километр Александровского тракта.





Как сообщает Госавтоинспекция, снижать риск ДТП в аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей, организацией целевых рейдов, проведением профилактических мероприятий и бесед с водителями. На имя руководителей администраций Иркутска и Иркутского района сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции направили предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий.



