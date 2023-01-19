. Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде
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Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде

Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска определили очаги аварийности, где чаще всего происходили дорожно-транспортные происшествия в 2022 году. Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание.

В список вошли:


пересечение улиц Карла Маркса и Ленина;



Декабрьских Событий и Тимирязева;



развязка Ушаковского моста;



Байкальская и Трилиссера;



Советская и Александра Невского;



Лермонтова 77 (разворот вблизи ИрНИТУ);



Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе СНТ 6-ой Пятилетки;



Объездная микрорайона Ново-Ленино в районе поворота на село Мамоны;



10-11 километр Качугского тракта;



1-2 километр Александровского тракта.

Как сообщает Госавтоинспекция, снижать риск ДТП в аварийных местах автоинспекторы планируют увеличением дополнительных экипажей, организацией целевых рейдов, проведением профилактических мероприятий и бесед с водителями. На имя руководителей администраций Иркутска и Иркутского района сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции направили предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий.


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По материалам: irk

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