. Граждане РФ могут получать уведомления о выплатах и штрафах через «ВКонтакте»
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Граждане РФ могут получать уведомления о выплатах и штрафах через «ВКонтакте»

Граждане РФ могут получать уведомления о выплатах и штрафах через «ВКонтакте»

Граждане РФ могут получать сообщения о выплатах, ходе исполнительного производства и штрафах через социальную сеть «ВКонтакте». Уведомления будут приходить с портала Госуслуг. Об этом в телеграм-канале сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Кроме того, штрафы ГИБДД теперь можно оплатить прямо из соцсети без комиссии — через систему быстрых платежей. Прочитать постановление о штрафе и увидеть фото нарушения можно на портале Госуслуг.

Настройка оповещений доступна в разделе «Связанные аккаунты» на профиле портала. Там пользователю необходимо найти значок социальной сети «ВКонтакте», нажать рядом с ним кнопку «Подключить» или отсканировать специальный код. Портал автоматически перенаправит пользователя в соцсеть, где нужно будет разрешить отправление уведомлений от Госуслуг. При необходимости отключить опцию можно также в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг.

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По материалам: irk

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