. Губернатор Севастополя объяснил свой пост с нецензурным словом
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Губернатор Севастополя объяснил свой пост с нецензурным словом

Развожаев объяснил, что случайно опубликовал адресованное заместителю нецензурное слово

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил свой пост с нецензурным словом, опубликованный ранее в его Telegram-канале. В своем аккаунте глава российского региона заявил, что случайно опубликовал матерное сообщение, адресованное его заместителю.

Развожаев заметил, что Telegram-каналы распространили его сообщение, которое он по ошибке разместил в своем канале, но сразу же удалил.

По словам губернатора, сообщение с ругательством было адресовано его заместителю. Он также объяснил, что ему было сложно сдержать эмоции, так как он попросил заместителя прислать фото газопровода в Байдарской долине, после чего тот отправил фотографию пустой улицы. «Да, ругаюсь, грешен», — заключил он.

Губернатор Севастополя объяснил свой пост с нецензурным словом

Ранее Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором написал: «Огонь, *** (блин — прим. «Ленты.ру»), фото». Сразу после публикации губернатор удалил сообщение, однако некоторые Telegram-каналы распространили информацию о размещение политиком матерного слова в своем аккаунте.

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По материалам: lenta.ru

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