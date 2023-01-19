. Игровой микрофон HyperX QuadCast S
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Игровой микрофон HyperX QuadCast S

HyperX QuadCast S это уникальный конденсаторный микрофон, который обладает разнообразными настройками. Особенного внимания заслуживает стильный дизайн и наличие подсветки. В основе микрофона используется ПО HyperX NGENUITY. Это добавит привлекательности любой трансляции и декорации. Приобрести HyperX QuadCast S можно в официальном интернет-магазине с доставкой в любую точку планеты.

Технические преимущества

Микрофон оснащен противоударной подвеской, которая предотвращает передачу вибрации с земли. Встроенный поп-фильтр подавляет звуки, сопровождающие произнесение плоских согласных. Светодиодный индикатор сообщает вам о состоянии микрофона, который вы можете отключить одним касанием, чтобы избежать неприятных ситуаций во время передачи.

Входящий в комплект монтажный адаптер подходит для разъемов размером 3/8 и 5/8 дюйма, что делает его совместимым с большинством штативов. В настоящее время представленный микрофон пользуется огромным спросом. Все благодаря универсальности их применения. Стоит отметить, огромную вариативность настроек, что позволит вам оценить все возможности микрофона. 

Конденсаторный микрофон HyperX QuadCast S

Это конденсаторный USB-микрофон, подходящий для использования в видеоиграх и профессионального монтажа. Он имеет встроенный усилитель с низким уровнем шума и функцию усиления басов. Микрофон подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля, который поставляется с ним. Его также можно подключить к консоли Xbox One или PS5. Из преимуществ можно выделить:

  1. Четыре режима направленности.
  2. Кроссплатформенная совместимость.
  3. Сертификаты Discord и TeamSpeak.
  4. Привлекательная подсветка RGB с динамическими эффектами.
  5. Противоударная подвеска.
  6. Удобная ручка регулировки усиления.

HyperX Quadcast S - это конденсаторный USB-микрофон, который является лучшим выбором для геймеров, стримеров и видео-блогеров. Микрофон имеет широкий частотный отклик, а также высококачественный звук. Это означает, что вы можете услышать все, что происходит на вашем экране. Также микрофон имеет несколько настроек, которые позволят вам настроить его под себя. HyperX Quadcaster S имеет три отдельных светодиода, которые показывают настройки микрофона. Трудно найти компоненты, которые выходят из строя в микрофоне HyperX Quadcast s. Можно, конечно, сказать, что за такую цену требуется гораздо больше оборудования. С этим микрофоном вам не нужно покупать различное оборудование, вам просто нужно изменить настройку


# Дизайн и стиль

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