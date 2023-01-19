. Иран отказался признавать Крым и новые территории частью России

Иран не признает вхождение в состав России Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает ТАСС.

По словам министра, Иран не стремится к двойным стандартам и последовательно выступает против войны не только в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане, но и на Украине. Он заявил, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и поэтому, несмотря на прекрасные отношения с Россией, не согласится с отделением Крыма и новых территорий от Украины. Он добавил, что война не решит конфликт на Украине.

«Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это», — добавил Абдоллахиян.

Как писала «Парламентская газета», церемония принятия в состав России новых территорий прошла 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий. 5 октября президент подписал указ об опубликовании текста Конституции России с территориальными изменениями.



