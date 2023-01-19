. Иркутские активисты попросили Путина ввести дифтарифы для майнеров

Иркутяне отправили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили ввести дифтарифы для майнеров в Иркутской области. Активисты выступили против деятельности «серых» майнеров и за введение дифтарифов, пишет lenta.ru.

В тексте письма отмечается, что в регионе ситуация с серым майнингом является критической. «Для Иркутской области аварийные отключения электроэнергии в последнее время — не редкость, что вызывает тревогу со стороны жителей региона. Подобные отключения связаны с непрогнозируемой деятельностью нелегальных майнеров, создающих колоссальную нагрузку на электросети. Причина, по которой Иркутская область стала центром притяжения не только российских, но уже и китайских майнеров, — низкая стоимость электроэнергии на жилищно-коммунальные услуги. При использовании бытовой электроэнергии не по назначению, нагрузка на распределительные сети значительно превышается, происходят аварийные отключения и даже пожары, и, как следствие, огромное количество семей по всей области остается без света и тепла, выходят из строя электроприборы , в результате возгораний портится имущество», — пишут активисты.

Также в письме рассказывают, что ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направлял письмо вице-премьеру России Александру Новаку. В нем он выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость введения дифтарифов. Кроме того, 14 ноября правительство России приняло постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Принятие такого тарифа в Иркутской области позволило бы обязать майнеров оплачивать электрическую энергию в соответствии с объемами потребления, то есть как коммерческие предприятия, а не по льготным тарифам, действующим для населения. Однако ситуация в регионе не изменилась.

Автором письма стала профессор, доктор экономических наук Лариса Соколова. Эксперт много лет преподавала в Байкальском госуниверситете, а сейчас читает лекции в разных городах Сибири. Под документом поставили подписи ещё две тысячи иркутян.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас обратить внимание губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, а также руководства области на острую проблему воздействия нелегальных майнеров на энергосистему региона и необходимость ее скорейшего решения. Введение системы дифференцированных тарифов на электроэнергию может стать эффективной возможностью снижения нагрузки на бытовые сети и начать планомерное, поступательное развитие электрических сетей в тех территориях, где электроэнергия сейчас — важнейшее условие жизнеобеспечения людей», — подчеркнули авторы письма.