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Иван Ургант посмеялся над депутатом

Иван Ургант посмеялся над депутатом
Ведущего и актера Ивана Урганта захотели признать иностранным агентом.   Сегодня депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением внести Ивана Урганта в реестр иностранных агентов. Чиновник также пригрозил шоумену уголовным наказанием. Депутат Госдумы Николай Новичков пожаловался на то, что постоянно встречает изображение телеведущего на просторах Интернета. «У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом — какие-то курсы рекламирует по информационным технологиям. Докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Давайте решением суда сначала признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — предложил политик.
Звезда «Вечернего Урганта» не стал оставлять слова чиновника без внимания. Шоумен ответил на инициативу Новичкова с присущим ему юмором.  «Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — сказал Иван. Звезда также усомнился, что политики могли обидеться на редкое появление в его шоу. «Депутат и «мало» — это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», — прокомментировал Ургант.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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