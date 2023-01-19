. Яна Поплавская отправила Дмитрия Назарова на заработки

Актриса Яна Поплавская высказалась о шутках Дмитрия Назарова. Артистка считает, что Дмитрий Назаров вполне мог бы торговать своими стихами. Актриса Яна Поплавская, ставшая популярной, сыграв в детстве роль Красной Шапочке в советском фильме-сказке, пришла в бешенство от поведения актера Дмитрия Назарова. Яна Поплавская заявила, что откровенно не понимает, почему недовольный тем, что происходит в стране, звезда сериала «Кухня» сам не уволился из МХТ имени Чехова, а ждал, когда его уберет худрук Константин Хабенский. Последней каплей, заставившей Яну Поплавскую высказаться, стали стихи Дмитрия Назарова, которые он написал после увольнения их МХТ. Поплавская заявила, что тот вполне может попробовать продать их Максиму Галкину* . Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». «Дмитрий Назаров уволен. Но в прекрасном настроении декламирует стихи собственного сочинения. Поганые стихи, надо сказать. Но теперь у него полно времени, свободного от работы в МХТ имени Чехова. Может целые сборники выпускать. И продавать Галкину* и Ко. Больше никто не купит», — написала Яна Поплавская в телеграм-канале.Напомним, Дмитрий Назаров, уволенный из МХТ имени Чехова вместе с женой Ольгой Васильевой, накануне в своем YouTube-канале прочитал стихи. «От старой жизни отлипаю, сдувая пыльную усталость, Через себя переступая, вступаю в новую реальность. Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер, Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел. Теперь рвет волосы и мысли нежаркий, нехолодный, свежий. И обдувая новым смыслом, привычное с размаху режет», — декламировал в кадре Дмитрий Назаров. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.