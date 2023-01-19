. Яна Поплавская потеряла аппетит после увиденного интервью

Актриса Яна Поплавская поверить не может, что Кучера согласился на скандальное интервью. Артистка заявила, что Оскару Кучере не стоило беседовать с Юрием Дудем*. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале отреагировала на интервью Оскара Кучеры, которое он дал журналисту Юрию Дудю*. Ранее Поплавская поддержала Кучеру после скандала, который разгорелся в Сети из-за высказываний Кучеры, проиллюстрировавших, что тот плохо разбирается в ситуации в мире. Потом же, судя по всему, Яна Поплавская интервью посмотрела сама. В итоге восторгов от Оскара Кучеры у нее сильно поубавилось. Уточнив, что она по-прежнему поддерживает Кучеру, Яна Поплавская заявила, что тот не подготовился к беседе и просто подставился. Яна Поплавская пришла к выводу, что Оскару Кучере просто не нужно было соглашаться на это интервью.«Ты шел на ринг с серьезным соперником. Почему пошел без подготовки, если уж решился? Для этого нужно знать историю страны, очень хорошо разбираться в политике. Вопрос: для чего тогда нужно было так подставляться? Ответ повис в воздухе. Три часа смотрела и сопереживала. Я расстроена так, «шо теперь кушать не могу», — написала Яна Поплавская в телеграм-канале. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.