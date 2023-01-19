. Яна Поплавская потеряла аппетит после увиденного интервью
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Яна Поплавская потеряла аппетит после увиденного интервью

Яна Поплавская потеряла аппетит после увиденного интервью
Актриса Яна Поплавская поверить не может, что Кучера согласился на скандальное интервью. Артистка заявила, что Оскару Кучере не стоило беседовать с Юрием Дудем*. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале отреагировала на интервью Оскара Кучеры, которое он дал журналисту Юрию Дудю*. Ранее Поплавская поддержала Кучеру после скандала, который разгорелся в Сети из-за высказываний Кучеры, проиллюстрировавших, что тот плохо разбирается в ситуации в мире. Потом же, судя по всему, Яна Поплавская интервью посмотрела сама. В итоге восторгов от Оскара Кучеры у нее сильно поубавилось. Уточнив, что она по-прежнему поддерживает Кучеру, Яна Поплавская заявила, что тот не подготовился к беседе и просто подставился. Яна Поплавская пришла к выводу, что Оскару Кучере просто не нужно было соглашаться на это интервью.
«Ты шел на ринг с серьезным соперником. Почему пошел без подготовки, если уж решился? Для этого нужно знать историю страны, очень хорошо разбираться в политике. Вопрос: для чего тогда нужно было так подставляться? Ответ повис в воздухе. Три часа смотрела и сопереживала. Я расстроена так, «шо теперь кушать не могу», — написала Яна Поплавская в телеграм-канале. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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