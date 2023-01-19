. Яна Рудковская угодила в скандал в Париже

Продюсер Яна Рудковская решила отдохнуть. Жена фигуристка оказалась в центре скандала из-за желания поехать в Париж, где сейчас проходит Неделя моды. В Сети появилось сообщение некой пиарщицы, которая обвинила супругу олимпийского чемпиона в попытке пожить во французской столице за бесплатно. Она принялась утверждать, что к ней обратились представители продюсера, подыскивающие соответствующий отель, но им было сразу же отказано. Рудковская не стала терпеть нападки в свой адрес и поспешила прояснить ситуацию. Жена Евгения Плющенко уточнила, что действительно собирается в Европу, поэтому и попросила помощников забронировать ей гостиницу, однако за номер продюсер планировала выложить немало денег, что она в итоге и сделала.«Номер мне искали мои сотрудники через агентства и только за деньги. И нашли быстро. Девушка со скрина, как говорят мои, одна из этих агентов. С чего она взяла информацию про бартер, нам непонятно, но это ее выдумка от и до. Ну и для пиарщика в целом странно такое поведение и такие посты, потенциальных клиентов такое только отпугнет… Отель мне в итоге сняли, прекрасный номер, отличный вид. Тот номер, который я хотела», — сообщила наставница Димы Билана. А для большей достоверности Рудковская приложила бронь из отеля с указанием стоимости номера. В документе значится, что Яна собирается приехать в Париж 21 января и пробыть там до 26 числа, а за проживание в апартаментах в течение пяти ночей она заплатила порядка 14 тысяч евро, то есть более одного миллиона рублей. «Все знают, что я нормально зарабатываю и уж точно Париж могу себе раз в год позволить, после того как отфигачила все новогодние праздники», — возмутилась супруга фигуриста.