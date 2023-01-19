. Эксперт: киевский режим будет препятствовать возможному появлению движения "за мир" среди украинцев
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Эксперт: киевский режим будет препятствовать возможному появлению движения "за мир" среди украинцев

Эксперт: киевский режим будет препятствовать возможному появлению движения "за мир" среди украинцев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев, считает, что вероятное появление на Украине партии или общественного движения "за мир" будет всяческие подавляться киевским режимом, а его участники - подвергаться репрессиям.

«Люди понимают, что отказаться от антироссийской политики властей – абсолютно адекватный вариант разрешения ситуации, который никоим образом не будет ущемлять права и свободы граждан. Поэтому очевидно, что мы можем ожидать появления в стране партии или общественного движения "за мир". <…> Однако есть и обратная сторона. Текущие власти Украины, которые уже перестали относится к своему населению как к людям, воспринимают их скорее, как инструмент достижения своих политических и финансовых целей, будут препятствовать организации такого движения. Не допустить его появления поможет продолжение той политики фильтрации, которая проводится и сейчас», - уверен эксперт.


По мнению Есиева, людей, которые предложат альтернативу текущей позиции Киева, украинские власти будут пробовать уничтожить.

"Поэтому потребуется определенный промежуток времени, чтобы текущий киевский режим утратил возможность проводить моментальные политические репрессии по отношению к своим гражданам", - сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что все происходящее подтверждает тезис о неоднородности украинского общества, который прозвучал и на круглом столе с участием экспертов ЭИСИ, и был обнародован в статье Виктора Медведчука.

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По материалам: uposters.ru

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