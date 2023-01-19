. Эксперты ЭИСИ обсудили многополярность взглядов и позиций украинского народа

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?" эксперты обсудили тезисы статьи в "Известиях" председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.



Модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая обсуждение, отметил, что бытует мнение – все украинцы ненавидят Россию, однако Медведчук говорит об обратном – есть группа людей, которая ненавидит Россию, но это далеко не вся Украина.

Украина — это множество людей, которые не поддерживают режим Владимира Зеленского беспрекословно. Это разные позиции, мнения и интересы, но объединяет их то, что они негласно представляют украинскую "партию мира". Среди представителей другой Украины — директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов, которому из-за угроз со стороны киевской власти пришлось покинуть свою страну.

"По сути, это вся та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского, кто изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией. Если разделять конкретно по социальным группам, другая Украина — это беженцы, вдовы, которые еженедельно выходят протестовать, те, кто понял, что война — это горе, в том числе и те, кто боится сказать, что не согласен с политикой Зеленского", - сказал Молчанов.

По его словам, несогласные на Украине были всегда. Сегодня же большая часть украинцев, которые олицетворяют позицию мира, не представлены не только в политической элите, но и среди различных спикеров.

По мнению заведующего кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александра Малькевича, те, кто пытается идти вразрез с действующей риторикой украинской власти, подвергаются репрессиям.

«С 2014 года более 90 известных публичных лиц были уничтожены фашистской хунтой. Например, в прошлом году — казнь главы города Кременная Владимира Струка. Причём изначально тогда говорили, что он пропал, а потом гордо опубликовали фото, где было видно тело Струка с перемотанными скотчем руками. С тех пор эта технология "скотчизма" торжествует на улицах, в тех городах, которые контролируют приспешники Зеленского. Можно сказать точно, что введена плановая президентская диктатура. Он душит любые СМИ, церковных, общественных деятелей. На Украине идёт геноцид собственных граждан, которых выталкивают со своей родины», — отметил спикер.

Инакомыслие на Украине представляют, в том числе, и украинские элиты — они тоже не выстроились в поддержку политики Зеленского ровными рядами, они тоже неоднородны и стараются следовать своим интересам, не завязанным на антироссийской идее. По словам обозревателя "Украина.ру" Владимира Скачко, отдельно можно выделить военных, крупных бизнесменов и олигархов, трудящийся класс и даже неонацистов.

"Существует неоднородная военная элита. Сейчас идёт специальная военная операция, и военная элита Украины делится по разным факторам: и по источникам дохода, и по центрам влияния, и т.д. Например, главное управление Главное управление разведки Украины с полусумасшедшим садистом Кириллом Будановым ориентируются на МИ-6. Даже в рамках англосаксонского мира украинские спецслужбы не едины. Служба безопасности Украины, возглавляемая Маликовым, ориентируется на ЦРУ. Даже главный объединяющий тренд Украины, неонацисты — не едины. Есть неонацисты из карательных батальонов, из полка АЗОВ (запрещённая в России террористическая организация) и т.д. — это наёмники на зарплате. Есть классические нацисты, для которых главный страх – это не Россия, а если Польша заберет себе Запад - Восточные Кресы", — подчеркнул Скачко.

Зеленский не представляют всю Украину — это очевидный факт. Как и то, что мнимое украинское "единство" — миф, навязанный силой. Тему фиаско того ситуативного единства, видимость которого создавали долгое время Зеленский, Арестович и ЦИПСО, прокомментировал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"После майдана Украину покинули около 10 миллионов человек, с начала СВО — 7 миллионов. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции в украинском обществе произошла некая консолидация, говорить, что есть монолит в обществе — нельзя. Нас пытаются убедить в монолитности мнения, что у них единый народ, собранный в единый кулак, но это не так. Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жёстким репрессивным аппаратом. Конечно, Зеленский не отвечает интересам всех жителей Украины. Речь идёт о том, чтобы нацистский режим на территории Украины был заменён, чтобы не было нагнетания обстановки, накала страстей. Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом, в том числе, говорит и “партия мира”", - сказал Дудчак.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что за последние 30 лет на Украине не было никакого единства. Все партии, СМИ, общественные деятели, бизнес, простые граждане — все те, кто ориентировался на нормализацию отношений с Россией, по словам эксперта, задавлены. «Интересы украинского народа не в конфронтации с Россией. Всё больше людей уже задумывается: "А что это за морок, в который мы погрузились"? Другая Украина — это настоящая Украина», — подытожил эксперт.

В завершение дискуссии эксперты добавили — одна из характерных черт, особенностей условной программы "партии мира" в том, что другая Украина — это именно та Украина, в интересах которой быть вместе с Россией.