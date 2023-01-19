. Кабышев рассказал о поддержке интеграции новых регионов в систему образования РФ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Кабышев рассказал о поддержке интеграции новых регионов в систему образования РФ

Кабышев рассказал о поддержке интеграции новых регионов в систему образования РФ

Кабышев рассказал о поддержке интеграции новых регионов в систему образования РФ

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании 19 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи со вхождением новых территорий в состав России. Документ был внесен на рассмотрение палаты в прошлом году.

Как отметил председатель комитета Сергей Кабышев, сейчас необходимо сделать все, чтобы интегрировать в российское образовательное и научное пространство системы образования ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

«Нынешний этап нашей работы — обеспечить законодательную поддержку правового и социального статуса обучающихся, педагогов, научных сотрудников на наших новых территориях. Поэтому мы устанавливаем порядок льготного получения разрешительных документов. Предстоит большая работа по подготовке подзаконных актов, которые будут регулировать особенности правового обеспечения этого процесса», — пояснил депутат. 

По его мнению, не менее важно создать все условия, чтобы молодые люди из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогли получить качественное высшее образование. Парламентарий напомнил, что работа по интеграции научных и образовательных организаций ДНР и ЛНР началась сразу после начала специальной военной операции.

По его словам, эта деятельность заключалась в оказании помощи образовательным и научным учреждениям этих республик в обеспечении научно-методической литературы, повышении квалификации педагогов, оснащении мебелью и необходимым оборудованием для организации учебного процесса. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову
Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову
5 звезд, которых не спасает даже косметика: фото
5 звезд, которых не спасает даже косметика: фото
Ваша карта желаний: как ее составить, и почему это важно сделать в январе
Ваша карта желаний: как ее составить, и почему это важно сделать в
Граждане РФ могут получать уведомления о выплатах и штрафах через «ВКонтакте»
Граждане РФ могут получать уведомления о выплатах и штрафах через
В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 20
На льду Байкала аншлагами отметили самые опасные места
На льду Байкала аншлагами отметили самые опасные места
Bethesda пообещала объявить дату релиза Starfield «очень скоро»
Bethesda пообещала объявить дату релиза Starfield «очень скоро»
Дуда оценил условия для переговоров России и Украины
Дуда оценил условия для переговоров России и Украины
Двух выходцев из Ирана осудили в Швеции за шпионаж в пользу России
Двух выходцев из Ирана осудили в Швеции за шпионаж в пользу России
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Без соуса я это есть не буду
Без соуса я это есть не буду
Три школьницы за сутки попали под колеса автомобилей в Иркутске и Иркутском районе
Три школьницы за сутки попали под колеса автомобилей в Иркутске и

Топ на сегодня

Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме
Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру

Еще по теме

Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов
Косачев рассказал о границах новых территорий
Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
22 думских комитета предлагают принять проект бюджета в первом чтении