. Кабышев рассказал о поддержке интеграции новых регионов в систему образования РФ

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании 19 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи со вхождением новых территорий в состав России. Документ был внесен на рассмотрение палаты в прошлом году.

Как отметил председатель комитета Сергей Кабышев, сейчас необходимо сделать все, чтобы интегрировать в российское образовательное и научное пространство системы образования ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Нынешний этап нашей работы — обеспечить законодательную поддержку правового и социального статуса обучающихся, педагогов, научных сотрудников на наших новых территориях. Поэтому мы устанавливаем порядок льготного получения разрешительных документов. Предстоит большая работа по подготовке подзаконных актов, которые будут регулировать особенности правового обеспечения этого процесса», — пояснил депутат.



По его мнению, не менее важно создать все условия, чтобы молодые люди из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогли получить качественное высшее образование. Парламентарий напомнил, что работа по интеграции научных и образовательных организаций ДНР и ЛНР началась сразу после начала специальной военной операции.

По его словам, эта деятельность заключалась в оказании помощи образовательным и научным учреждениям этих республик в обеспечении научно-методической литературы, повышении квалификации педагогов, оснащении мебелью и необходимым оборудованием для организации учебного процесса.