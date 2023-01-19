. Как быстро заточить ножи блендера в домашних условиях: простой, но действенный способ

После долгого использования блендера его ножи начинают затупляться. Как правило, это происходит из-за толстой кожуры фруктов и овощей, которые он перемалывает. Чтобы решить эту проблему, технику необязательно нести в сервис, можно воспользоваться одним простым способом. Читайте далее, как заточить ножи блендера в домашних условиях.

Как быстро и правильно заточить ножи блендера

Для этого метода понадобится яичная скорлупа от 3-4 яиц. Перед тем, как засыпать в блендер, ее стоит промыть и просушить. Затем необходимо высыпать в чашу и включить его на пару минут. Чтобы заточить ножи погружного блендера, нужно взять глубокую емкость, высыпать в нее необходимый ингредиент и, опять же, включить на 2-3 минуты.

После пройденного времени стоит аккуратно проверить ножи: если они не очень хорошо заточились, нужно повторить эту же процедуру еще раз.





Для более старых блендеров и мясорубок этот способ может не подойти просто потому, что у них более толстые ножи. Для такой техники придется использовать мелкозернистую наждачку. Ее стоит вырезать по размеру дна блендера и положить шершавой стороной к верху, чтобы ее касались ножи.

Тем не менее такой способ может понравиться далеко не всем, поэтому все же рекомендуется использовать яичную скорлупу.