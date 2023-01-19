. Как правильно принимать антибиотики?

Большая часть людей принимают антибиотики неправильно. За последний год в 72,5 процентах случаев прием антибактериальных препаратов россиянами являлся нерациональным. Об этом говорит исследование Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, передает «Коммерсант». Россияне принимают антибиотики не по назначению врача: при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций. Кроме того, респонденты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени, хотя знали, что это делать крайне нежелательно. Половина опрошенных занимались самолечением. Правда, вероятность самолечения снижалась при получении респондентами информации об антибактериальных препаратах от врача — риск развития антибиотикорезистентности. Так, устойчивые к антимикробным препаратам (АМР) инфекции ежегодно вызывают более 700 тысяч смертей во всем мире. В исследовании говорится, что большинство опрошенных считали, что антибиотики убивают вирусы, а также эффективны при ОРВИ (простуде) — 41,6 процентов. «Некоторые люди все еще не знают, что антибиотики действуют только на бактерии, потому при вирусных инфекциях их принимать бесполезно», — отмечает Роман Козлов, главный внештатный специалист микробиолог Минздрава России. Более половины не знали, что неправильный прием антибактериальных препаратов вызывает снижение эффективности лечения не только для них самих, но и для других людей — 60,5 процентов.