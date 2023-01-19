. Как россиянки отметили Крещение-2023: самые горячие фото и видео из соцсетей
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Как россиянки отметили Крещение-2023: самые горячие фото и видео из соцсетей

Как россиянки отметили Крещение-2023: самые горячие фото и видео из соцсетей

В ночь на 19 января православные христиане в очередной раз отметили Крещение Господне. Многие россияне в честь этого праздника по традиции искупались в проруби. NEWSTES собрал из социальных сетей самые горячие фото девушек и женщин, поучаствовавших в крещенских купаниях 2023 года.

В соцсетях можно найти множество кадров, на которых россиянки купаются в местных водоемах, несмотря на минусовые температуры.


Видео Крещение-2023: самые горячие фото и видео из соцсетей

Видео Крещение-2023: самые горячие фото девушек из соцсетей

Чтобы очиститься от грехов, люди по всей России окунались в ледяную воду в освященных прорубях. 

Согласно данным подмосковного МЧС, в регионе около 100 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, отважившись окунуться прямо в ледяную воду.



Напомним, в ночь с 18 на 19 января верующие празднуют один из главных христианских праздников, вспоминая о крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа. 

Видео Крещение-2023: самые горячие фото девушек и видео из соцсетей

Согласно народному обычаю, нужно трижды окунуться в купель с ледяной водой.











Ранее NEWSTES писал о том, как проходили крещенские купания в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

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По материалам: uposters.ru

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