. Какую опасность представляют орхидеи и почему их нельзя держать дома

Любителям орхидей нужно знать, почему их нельзя держать дома и какую опасность они могут представлять для жильцов. Есть несколько причин, которые заставят задуматься перед тем, как покупать этот цветок.

Почему нельзя держать дома орхидеи: основные причины

Влияние на здоровье

Орхидеи способны оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья людей, особенно если они находятся в спальне. Человек может жаловаться на бессонницу, чувство страха, бессилие и подавленное состояние.

Пыльца растения способствует появлению мигрени, сонливости, кашля, першения в горле, слезоточивости и обострения аллергической реакции у людей, которые склонны к аллергии. Сильный аромат цветка может вызвать у человека раздражение, плаксивость и даже депрессию.

Любителям этого растения нужно ставить его в любом месте, кроме спальни. Лучше всего поставить на рабочем месте либо на обеденном столе.





Сложный уход

Орхидея считается капризным цветком, который не прощает ошибок. Для них важен определенный грунт, частые поливы и своевременные пересадки. Для растения важен солнечный свет, но при этом не стоит размещать его под прямыми лучами светила. Этот цветок нежелательно заводить людям, которые часто не бывают дома и всегда забывают их поливать.

Неблагоприятная энергетика

Орхидеи считаются растениями-паразитами, растущими на коре деревьев и пеньках. Они способны всасывать в себя энергию человека и подавлять его личность. Не рекомендуется держать этот цветок в доме людей, которые имеют слабую энергетику, потому что у них могут появляться беспричинное беспокойство и страх. Хоть данное утверждение не имеет научного объяснения, суеверным личностям стоит отказаться от его покупки, особенно если человек постоянно ощущает слабость.

Женский цветок





Согласно суеверию, орхидея является «женским» цветком, она помогает продлевать молодость. Растение позволяет усиливать женскую энергетику, пробуждать нежные чувства, а также делать женщину более привлекательной для противоположного пола. В целом, этот цветок приносит удачу и успех женщинам. Такой цветок рекомендуют держать одиноким, которые еще не повстречали на своем пути вторую половинку.

Мужчинам такой цветок не рекомендуется держать в своем доме, потому что он может питаться их энергией и оказывать негативное влияние на либидо. Если же он будет все время стоять рядом с представителем противоположного пола, то он сделает его слабохарактерным и мнительным. Мужчина больше не сможет отстаивать свою точку зрения и защищать то, что ему дорого. Если же растение будет стоять с сильным и властным человеком, то оно сделает его более покладистым и мягким.

Если же в доме много орхидей, то лучше всего ставить их в том месте, где редко бывает мужчина. Поливать и пересаживать цветок следует только женщинам.

Нельзя забирать у чужих





Орхидеи «привязываются» к своему хозяину и поэтому, когда они оказываются в «чужих руках», начинают высвобождать негативную энергию, которая подобна яду и может отравить. После такого люди могут замечать, как в их доме стали все чаще появляться ссоры, конфликты и разногласия.