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Климов рассказал о законопроекте США по сдерживанию России в Африке

Климов рассказал о законопроекте США по сдерживанию России в Африке

Активное развитие отношений между Россией и странами Африки встречает «довольно изощренное» сопротивление со стороны стран Запада. Об этом «Парламентской газете» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, в Госдепе США, когда «там увидели, что наши отношения с Африкой идут в гору», разработали целую доктрину по «деколонизации» России, которая представляет собой не что иное, как поддержку откровенного сепаратизма в нашей стране.

«Также в конгресс США еще в 2022 году внесен законопроект о противодействии России в Африке — это отдельный и довольно серьезный документ, он сейчас обсуждается. Данных о том, что он отозван из конгресса, у нас нет», — рассказал Андрей Климов.

Одновременно, по его словам, власти США, Великобритании, другие страны Запада через свои спецслужбы оказывают жесткое давление на те африканские страны, которые сотрудничают с нами.

Ранее в МИД России сообщили, что на июль 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия-Африка. Первый состоялся в Сочи в октябре 2019 года — в форуме приняли участие около 10 тысяч человек, свои делегации направили все 54 страны континента, причем 43 из них были представлены на высшем уровне. участие в первом саммите принял Президент России Владимир Путин.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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