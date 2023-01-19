. Краснодарский скульптор создаёт «живых» кукол, которые пугают своей реалистичностью и точностью
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Краснодарский скульптор создаёт «живых» кукол, которые пугают своей реалистичностью и точностью

Краснодарский скульптор создаёт «живых» кукол, которые пугают своей реалистичностью и точностью

Желаете восхититься и немного испугаться? Посмотрите на замечательных и суперреалистичных кукол краснодарского скульптора Михаила Зайкова. С первого взгляда даже тяжело поверить, что перед вами искусно сделанные игрушки, а не живые мальчики и девочки, имеющие свои особенности характера, вкусы и мечты.

В работах автора проработаны самые мелкие детали, благодаря чему кажется, что куклы вот-вот с вами заговорят. Поклонники творчества Зайкова отмечают, что его игрушки — это настоящие произведения искусства, которые не могут не восхищать. Вы только взгляните в их глаза! В них же можно запросто утонуть!

Предлагаем вам тоже насладиться творчеством Михаила. Для этого мы отобрали наиболее интересные его работы, которые наверняка вам понравятся.

Кукла Вера

Кукла Алексей

Кукла Валерия

Российский скульптор из Краснодара Михаил Зайков — настоящий волшебник. Его руки умеют создавать невероятные вещи, а именно реалистичных шарнирных кукол. В процессе творчества ему помогают ретрофотографии, фильмы, картины художников. Как видите, создать нечто прекрасное без вдохновения не может ни один мастер.

Кукла Инна

Великолепная кукла, сделанная для выставки «Искусство Куклы»

Кукла Джек

Кукла Бертиль

Кукла Нина

Кукла Иван

Кукла Раиса

Галантный кавалер

Кажется, они что-то активно обсуждали и их прервали на самом интересном моменте

В начале своей творческой карьеры Михаил создавал только статичных кукол. Однако в 2013 он перешёл на изготовление шарнирных игрушек, вдохновившись работами японских мастеров.

Великолепное трио

Процесс создания куклы крайне сложен и кропотлив

В среднем на изготовление одной куклы уходит месяц. Все этапы создания — это исключительно ручная работа. Сначала Михаил рисует эскиз будущей игрушки. В дальнейшем он использует полимерную глину, чтобы вылепить лицо и туловище куклы. Завершающий шаг — одежда, которая создаётся для каждой игрушки в индивидуальном порядке.

Каждая кукла Михаила создаётся в единственном экземпляре

Некоторые этапы создания жутковаты. Несмотря на это, выглядит весь процесс весьма занятно

Вас впечатлило творчество автора? Посмотреть все работы Михаила можно на его страничке в Инстаграме*.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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