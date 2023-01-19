. Ледяные горки в «Тальцах» признали безопасными

Ледяные горки в музее «Тальцы» получили сертификаты о качестве и безопасности. Специалисты изучили конструкции горок, материалы, из которых они изготовлены, проведение технического обслуживания и ремонта, работу обслуживающего персонала и требования к нему. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

У каждой горки есть паспорт изделия, ГОСТ/технические условия, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности и сертификат о соответствии с протоколом испытаний. Теперь к ним прикреплён и номер свидетельства о государственной регистрации аттракциона.

В «Тальцах» действует две ледяные горки. По сибирской традиции на них катаются на коровьих шкурах, а также на линолеуме. Аттракционы демонтируют, как только начнет таять лед.