. Ледяные горки в «Тальцах» признали безопасными
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Ледяные горки в «Тальцах» признали безопасными

Ледяные горки в «Тальцах» признали безопасными

Ледяные горки в музее «Тальцы» получили сертификаты о качестве и безопасности. Специалисты изучили конструкции горок, материалы, из которых они изготовлены, проведение технического обслуживания и ремонта, работу обслуживающего персонала и требования к нему. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

У каждой горки есть паспорт изделия, ГОСТ/технические условия, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности и сертификат о соответствии с протоколом испытаний. Теперь к ним прикреплён и номер свидетельства о государственной регистрации аттракциона.

В «Тальцах» действует две ледяные горки. По сибирской традиции на них катаются на коровьих шкурах, а также на линолеуме. Аттракционы демонтируют, как только начнет таять лед.

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По материалам: irk

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