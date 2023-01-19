. Максим Галкин стал посмешищем на весь мир
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Максим Галкин стал посмешищем на весь мир

Максим Галкин стал посмешищем на весь мир
Артист Максим Галкин добился того что над ним смеется вся Россия. Артист пошутил со сцены про свою ориентацию и национальность. В Сети сейчас активно тиражируется видео, на котором Максим Галкин* во время заграничного выступления совершает шуточный каминг-аут. Он говорит, что якобы в России всех, кто против, причисляют к людям нетрадиционной ориентации или евреям. А у него, дескать, по двум пунктам совпало.
Политик Роман Худяков высказался, что в каждой шутке — лишь доля шутки. И так якобы Галкин* пытается понравиться Западу, дескать, это только начало, дальше хуже будет. «И снова Галкин* нападает на патриотов, на Родину, на Россию, очерняет россиян, представляя русский мир дремучим царством «рабов» и «холопов», как нас с вами окрестила перед отъездом его «хорошая жена». Зато сколько восторга среди гогочущей в зале публики», — написал в личном блоге политик. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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