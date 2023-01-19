. Максим Галкин стал посмешищем на весь мир

Артист Максим Галкин добился того что над ним смеется вся Россия. Артист пошутил со сцены про свою ориентацию и национальность. В Сети сейчас активно тиражируется видео, на котором Максим Галкин* во время заграничного выступления совершает шуточный каминг-аут. Он говорит, что якобы в России всех, кто против, причисляют к людям нетрадиционной ориентации или евреям. А у него, дескать, по двум пунктам совпало.Политик Роман Худяков высказался, что в каждой шутке — лишь доля шутки. И так якобы Галкин* пытается понравиться Западу, дескать, это только начало, дальше хуже будет. «И снова Галкин* нападает на патриотов, на Родину, на Россию, очерняет россиян, представляя русский мир дремучим царством «рабов» и «холопов», как нас с вами окрестила перед отъездом его «хорошая жена». Зато сколько восторга среди гогочущей в зале публики», — написал в личном блоге политик. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.