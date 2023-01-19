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Малышева назвала худшую в мире диету

Малышева назвала худшую в мире диетуВрач Елена Малышева назвала безглютеновую диету худшей в мире

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали безглютеновую диету худшей в мире. Выпуск доступен на платформе Rutube.

«Худшей диетой мира названа безглютеновая диета. Ею увлечено огромное количество людей», — заявила Малышева. По словам Коновалова, такое ограничение в питании небезопасно, так как ведет к дефициту таких важных микроэлементов, как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витамина B, C и D. «В результате соблюдения диеты вы становитесь больным человеком», — подчеркнула Малышева.

Помимо этого, как отметил Продеус, безглютеновую диету сложно соблюдать, потому что глютен может содержаться в большом количестве продуктов. «Соблюдать очень трудно, потому что мука есть в самых разных продуктах, даже в колбасе», — пояснила Малышева. Врачи также предупредили, что результат от такой диеты является недолгосрочным.

Ранее Малышева назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словам врача, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали оптимальной для человеческого организма.

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По материалам: lenta.ru

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