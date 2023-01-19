. Мамы, которые популярны в сети благодаря звездным детям

Благодаря «звездным» детям в поле зрения фолловеров попадают и их родители. Они тоже становятся популярными в соцсетях.

Чем же цепляют молодежь родители «звездных» детей?

Симона Юнусова





Симона – мать рэпера Тимати. Сейчас на ее страничку Инстаграме подписано 2,9 млн. человек. Женщина в основном постит в сеть свою внучку Алису и рассказывает, как проводит с ней время. Часто Симона делится житейским опытом. Многие отмечают, что она является потрясающей бабушкой и очень умной женщиной, ее приятно читать, а слова подталкивают к рассуждению.

Как стала популярной в сети?

Популярность принесла ее внучка Алиса. Симона взяла на себя воспитание девочки после расставания Тимати и Анастасии. Юнусова делиласт историями о жизни с маленьким ребенком, занятиях, времяпрепровождении, отпуске и других событиях. Она рассказывала о развитии Алисы и делилась советами по воспитанию.

Анна Манукян





Анна – мать блогера Давида Манукяна. До недавнего момента женщина была абсолютно не интересна массовому пользователю. Она выставляла в сети лишь домашние фотографии, на которых иногда присутствовал и сам Давид. У Анны Манукян 283 тысячи подписчиков.

Как стала популярной в сети?

Малое количество подписчиков объясняется тем, что Анна стала популярна в Инстаграме совсем недавно, после расставания своего сына с Ольгой Бузовой. Женщина не стала молчать после того, как на нее набросились хейтеры – фанаты телеведущей. Они писали о том, что Анна воспитала монстра, который бьет и унижает женщин.

Всем недовольным Манукян отвечала резко и не стесняясь в выражениях. Она отважно защищала своего сына и обзывала несостоявшуюся невестку. Впоследствии Анна Манукян удалила все оскорбительные комментарии.

Валентина Лазарева





Валентина – мама Сергея Лазарева. Женщина имеет в Инстаграме 22 тысячи подписчиков. Она рассказывает о своей жизни и внуках, делится советами и житейским опытом.

Как стала популярной в сети?

Валентина часто сидит с детьми Сергея, а потому рассказывает об их жизни, повседневных занятиях, развлечениях, что очень интересует фанатов Лазарева. Сам певец не имеет возможности проводить времени с детьми, поэтому в его Инстаграме они появляются нечасто.



