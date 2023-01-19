. Мария Шарапова после рождения первенца приступила к новой работе

Теннисистка Мария Шарапова снялась в документальном проекте Netflix о знаменитых теннисистах планеты. В 2020 году Мария Шарапова завершила свою успешную спортивную карьеру, а уже через год пятикратная чемпионка «Больших шлемов» впервые стала мамой. 1 июля 2021 российская теннисистка родила своего первенца — сына Теодора от британского миллионера Алекса Гилкса. Бывшая первая ракетка мира полностью посвятила себя семейной жизни. Звезда теннисных кортов наслаждается материнством и посвящает все время заботе о своем малыше. А еще иногда семья отправляется на курорты в теплые страны.Однако, королева корта решила вернуться к рабочим будням, правда, немного сменив специализацию. На своей личной странице в социальных сетях, Шарапова анонсировала выход сериала о самых известных и успешных теннисистах планеты (в числе которых оказалась и российская чемпионка). В ускоренном формате титулованная спортсменка показала, как у нее берут интервью, а также поделилась фотографией с корта, на котором позирует вместе с профессиональным американским теннисистом Джоном Макинроем.Не утаила уроженка Нягани и свои впечатления о первой работе для киноиндустрии: «Мне действительно понравилось снимать этот проект. Кто же мог подумать!»Точную дату премьеры Мария Шарапова не сообщила.