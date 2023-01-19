. МЧС предупреждает об аномальных морозах в Иркутской области с 19 по 24 января

С 19 по 24 января в Иркутской области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -34… -39 градусов, местами до -45. В северных и верхнеленских районах -45… -50, местами до -55 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутске прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Об этом предупреждает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует на период аномальных морозов отказаться от запланированных туристических походов, пеших переходов, дальних поездок. В сильные морозы значительно возрастает риск пожаров. Для того, чтобы обезопасить свое жилье, необходимо соблюдать правила: не перегружать электросеть, не пользоваться старыми, неисправными электроприборами или обогревателями кустарного производства, не перекаливать печи. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи. В случае чрезвычайной ситуации или пожара звонить на номер 101.